فيديو صادم.. حفرة تبتلع امرأة بعد انهيار أرضية أحد مراكز التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حفرة تبتلع امرأة في مركز للتسوق في شرق الصين.

وفقًا لموقع ndtv، تم تصوير الحادث بواسطة الكاميرات الأمنية، حيث يُظهر مقطع الفيديو الصادم الذي انتشر على نطاق واسع، امرأة وهي تعبر أرضية المتجر عندما انهار فجأة، وابتلعها ورفين من الملابس بالكامل، وفي الوقت نفسه، شوهد متسوق آخر يهرب.

بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، كان عامل البناء الذي كان يعمل بالأسفل محاصرًا أيضًا تحت الأنقاض، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ رجال الإطفاء الذين وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.

وقال هوانج، ممثل المركز التجاري، إن كلاهما أصيبا لكن حالتهما مستقرة، وبينما أصيب عامل البناء بجروح في ساقه بسبب الحطام المتساقط، أصيبت المتسوقة بكسور.

وقال هوانج: "بما أنهم عملاؤنا، فإننا، باعتبارنا الطرف المسؤول، نتعامل بنشاط مع تداعيات الحادث ونقدم لهم المساعدة اللازمة".

وأرجع مدير المركز التجاري الانهيار إلى تلف الجدار الحامل، وفقًا لـ SCMP. لكن السلطات بدأت تحقيقا في أسباب الانهيار، إنهم يريدون تحديد ما إذا كان ذلك حادثًا منفردًا أ و مؤشرًا على عيوب أكبر تتعلق بالسلامة في بناء وصيانة البنية التحتية العامة.