حصد ملايين المشاهدات.. فيديو مخيف لـ الفراولة تحت المجهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تبدو الفراولة طعامًا صحيًا، لكن الفاكهة قد تكون موبوءة بالحشرات، وانزعج محبو هذه الفاكهة من مقطع فيديو صادم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفراولة اللذيذة تحت المجهر وهي موبوءة بمخلوقات صغيرة.

وتمت مشاركة المقطع الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة بواسطة فريد ديبياسي على X (تويتر سابقًا).

يبدأ الفيديو بشخص يفحص ثمرة فراولة تحت المجهر، ثم تظهر لقطة مقربة حشرات صغيرة تزحف فوق الفاكهة الحمراء، ويظهر أيضًا عدد قليل من الديدان من داخل الفاكهة، بحسب ndtv.

وجاء في تعليق المقطع: "دعونا ننظر إلى الفراولة تحت التلسكوب".

منذ أن تمت مشاركة الفيديو، حصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة و14000 إعجاب على منصة المدونات الصغيرة.

وقال أحد المستخدمين: "من المعروف أن الفراولة تحتوي على حشرات، انقعها في الماء مع الخل أو صودا الخبز أو الملح لمدة تزيد عن 20 دقيقة".

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "حشرات الفاكهة تحتوي على بروتين".

وأضاف ثالث: "لقد أكلت الكثير من الديدان..."

"يا إلهي، أنا لن أتناول الفاكهة غير المغسولة مرة أخرى!!" علق شخص.

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