امرأة تكتشف كاميرا مخفية في مكان غير متوقع بمنزلها- وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، عُثرت امرأة على كاميرا مخفية داخل غرفة نومها بمنزلها في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

امرأة تبلغ عن جهاز في منزلها

تلقت شرطة بلدة ميريون العليا بلاغا من امرأة، يٌفيد أنها عُثرت على جهاز شاحن صغير يحتوي على كاميرا بداخله.

لاحظت وجود "شاحن هاتف صغير" موصول بالكهرباء في غرفة نومها، لم يكن ملكا لها.

وعلى الفور، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث للتحقق من الأمر.

عُثر على كاميرا مخفية في منزل الضحية

اكتشفت الشرطة كاميرا مخفية في منزل الضحية، وذلك خلال التحقيق في جريمة اقتحام منزلها.

ووفقا للضباط، لم يكن الجهاز شاحن هاتف، بل كان كاميرا مُصغرة تستخدم للتجسس على المرأة.

خلال فحص الجهاز، عثر أحد الضباط على مقطع فيديو يُظهر المتهم، "ريان سيليني"، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو يرقد في سرير الضحية، وهو جار لها.

رجل يزرع كاميرا خفية

كشفت التحقيقات أن ريان، اقتحم منزلها في عدة مناسبات، ووزع كاميرا خفية.

لم يُكتشف عن عدد المرات التي اقتحم فيها منزل المرأة، أو مدة بقاء الكاميرا الخفية في المنزل.

وعُثر ضباط الشرطة على أدلة تشير إلى احتمال وجود ضحايا متعددة لسلوكه المُجرم، وأن هناك العديد من الضحايا الذين تعرضوا للخطر بشكل متهور والسرقة وانتهاك الخصوصية.

وقُبض على المتهم، وما زال التحقيق في الحادث جار.