ما أكثر عضو ينشط في الجسم أثناء الصيام؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يعد الصيام من الممارسات التي لها فوائد صحية متعددة، وأحد أهمها تأثيره الإيجابي على الجهاز المناعي، وفقًا لم صرح به مجدى بدران خبير المناعة المصرى، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"الخليج 365".

وقال إن الصيام يقلل من استنشاق أدخنة التبغ وهو ما يعود على الفرد بصحة جيدة ومناعة قوية تقاوم الأمراض.

وظائف الكبد أثناء الصيام

إزالة السموم من الجسم

يعتمد الجسم على الكبد لإزالة السموم المتراكمة خلال فترة الصيام.

حرق الدهون

يبدأ الجسم في حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة أثناء الصيام، مما يزيد من نشاط الكبد.

إنتاج الجلوكوز

يُنتج الكبد الجلوكوز من الأحماض الأمينية للحفاظ على مستويات السكر في الدم خلال فترة الصيام.

تخزين الفيتامينات والمعادن

يخزن الكبد الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم خلال فترة الصيام.

أعضاء أخرى تنشط أثناء الصيام

يُصبح الدماغ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة أثناء الصيام.

يُصبح الجهاز الهضمي أكثر راحة أثناء الصيام.

يُصبح الجهاز المناعي أكثر قدرة على محاربة العدوى أثناء الصيام.

نصائح طبية

يجب شرب الكثير من الماء

تناول وجبات صحية عند الإفطار والسحور للحفاظ على صحة الجسم أثناء الصيام.

استشر طبيبك قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، بما في ذلك الصيام.