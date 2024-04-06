لن تتوقع.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول طبق من الجبن القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

يعد الجبن القديم من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ويعرف بفوائده الصحية المتعددة.

لكن، قد يشكل تناول الجبن القديم خطراً على صحة القلب عند تناوله على السحور، لذا من المهم فهم تأثيره على الجسم واتباع النصائح الصحية.

نستعرض لكم تأثير الجبن القديم على القلب عند تناوله على السحور، وفقا لموقع "مايو كلينك".

ارتفاع ضغط الدم

يحتوي الجبن القديم على كمية كبيرة من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

ارتفاع الكوليسترول

يحتوي الجبن القديم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة،

مما قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

ارتفاع الكوليسترول الضار هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

زيادة الوزن

يحتوي الجبن القديم على سعرات حرارية عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

السمنة هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، حيث تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم،

وكوليسترول الدم، وغيرها من أمراض القلب.

نصائح صحية لتناول الجبن القديم على السحور

تناول كمية قليلة

يفضل أن يتناول مرضى القلب كمية قليلة من الجبن القديم على السحور، مع الحرص على عدم الإفراط في تناوله.

اختيار الجبن قليل الدسم

يمكن لمرضى القلب اختيار الجبن قليل الدسم، حيث يحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة،

والصوديوم.

تناول الجبن مع خضروات أو فواكه

يمكن لمرضى القلب تناول الجبن مع خضروات أو فواكه،

حيث تساعد الألياف الموجودة في الخضروات والفواكه على تقليل امتصاص الدهون المشبعة، والصوديوم.