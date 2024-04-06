دعاء لتيسير الزواج للفتيات في ليلة القدر.. احرصي على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هلت علينا ليلة السابع والعشرون من رمضان، الليلة الوترية قبل الأخيرة من العشر الأواخر من الشهر الكريم، إحدى الليالي التي ينتظر فيها المسلمون ليلة القدر، لذلك يكون العديد على استعداد تام للدعوات والصلاوات على أمل الاستجابة، فتلجأ الفتيات في هذه الليلة المباركة إلى الله عز وجل، بالدعاء لتلبية جميع احتياجتهن ورغباتهن، خاصة عند الرغبة في الزواج، لذا نستعرض دعاء لتيسير الزواج للفتيات.

أدعية لتيسير الزواج

هناك عديد من الأدعية المستحبة، ويمكن للفتيات ترديدها لتسير أمور الزواج، منها دعاء الشيخ الشعرواي الذي جاء كالتالي: «اللهم يا رحمن ورب السموات والأرض وكل شيء في الكون بقدرتك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالًا لما يريد، يا مبدئ يا معيد، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقني الزوج الصالح» وأيضا: «اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يا رب أقضي حاجتي وآنس وحدتي وفرج كربتي».

وجاءت من ضمن أدعية تيسير الزواج للفتيات التي يمكن ترديدها في ليلة القدر: «اللهم أنت ربي، وأنا عبدك ضاقت بي الأسباب وأغلقت الأبواب، وزاد بي الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمري ولم يفتح لي إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذ دعي أجاب يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب، اللهم حقق لي رغبتي وارزقني الزوج الصالح».

أدعية دار الإفتاء لتيسير الزواج

ذكرت دارالإفتاء عدد من الصيغ التي يمكن ترديدها كدعاء تيسير الزواج، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، منها: «اللهم يسر لي الزواج يا رب»، مضيفة أن يمكن ترديد دعاء سيدنا موسى لقضاء الحاجة، كدعاء لتيسير الزواج باعتباره حاجة يرغب فيها المسلم وهو «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ».

أدعية أخرى لتيسير الزواج

- اللهم يا من قولت للشيء كن فيكون، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وارزقنا ما نحب وترضاه يا رب العالمين.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا الزوج الصالح التقي العفيف.

- اللهم يا من دعي أجاب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب ارزقني الزوج الصالح الذي تحب وترضاه يارب العالمين.