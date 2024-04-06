دراسة تُظهر مخاطر جديدة لكوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - لا زالت جائحة كوفيد-19 تُلقي بظلالها على مختلف جوانب الصحة العامة،وتكشف الدراسات تباعًا عن مخاطر جديدة مرتبطة بالفيروس.

وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة "ألرجي" الطبية، تم الكشف عن أن كوفيد-19 قد يُفاقم الإصابة بأمراض الحساسية ويُزيد من خطر الإصابة بها.

ونظر الباحثون في حالات ما بعد كوفيد، والتي تشمل ظواهر مناعية قد تسبب حالات حساسية بمختلف أنواعها.

ولاحظ الباحثون أن الزيادة في خطر الإصابة بالحساسية ظلت متسقة مع العدوى بكل من المتغيرات الأصلية والفرعية لفيروس كوفيد- 19.

وأكدت النتائج على العلاقة بين كوفيد-19، وخاصة المعتدل إلى الشديد، وظهور الحساسية اللاحقة.

وأشار الباحثون إلى أن التطعيم ضد الفيروس بجرعتين على الأقل يضعف خطر الإصابة بالحساسية الجديدة.

وأوضحت النتائج: "هناك حاجة لمزيد من الدراسات حول الحساسية للفيروس على نطاق أوسع ومتعدد الجنسيات".