سرطان البروستاتا.. قفزة مقلقة في عدد الحالات عالميا بحلول عام 2040

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة على مستوى العالم.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" اتجاهات مقلقة بشأن مستقبل هذا المرض،

حيث تشير إلى تضاعف عدد الحالات الجديدة عالميا بحلول عام 2040.

كما توقع تقرير دولي جديد تضاعف عدد حالات سرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040، وزيادة الوفيات السنوية بسبب الحالة بنسبة 85 %.

وحذرت نتائجه من زيادة مخاطر سرطان البروستاتا، خاصة على الرجال، في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح التقرير: "من المتوقع أن ترتفع الحالات في جميع أنحاء العالم من 1.4 مليون الآن، إلى 2.9 مليون، في غضون 16 عاما فقط".

وأكد الباحثون على أن أحد أفضل الطرق لتحسين نتائج سرطان البروستاتا هي توسيع نطاق الفحص بين السكان المعرضين لخطر كبير، بحيث يمكن تشخيص المرض في مراحل مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر فاعلية عادة.

ودعا التقرير إلى "التنفيذ العاجل لبرامج رفع مستوى الوعي بسرطان البروستاتا، وإدخال تحسينات على التشخيص المبكر والعلاج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يصاب معظم الرجال بالمرض في مرحلة متأخرة".

وركز التقرير الضوء على التباينات العرقية والجينية، "الرجال من أصول غرب أفريقية، على سبيل المثال، أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان البروستاتا بأكثر من الضعف".

ووفق مجموعة البحث، لا توفر الاختلافات الجينية تفسيرا كافيا لزيادة معدلات الإصابة والوفاة بهذا النوع من الأورام في مناطق جغرافية معينة، بقدر ما تتداخل معها عوامل تتعلق بالوعي، والدخل الاقتصادي، والإجراءات الطبية.