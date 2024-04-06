تنظيف الأسنان مفتاح للوقاية من نوع سرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة علمية جديدة عن وجود صلة خطيرة بين سوء نظافة الفم وازدياد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء،

مما يُسلط الضوء على أهمية العناية بصحة الأسنان والفم كجزء أساسي من الوقاية من الأمراض السرطانية.

فقد أجرى فريق بحثي في مركز Fred Hutchinson للسرطان في الولايات المتحدة دراسة شملت 200 حالة من سرطان الأمعاء،

وذلك للكشف عن العلاقة بين صحة الفم ونمو هذا النوع من السرطان، وفقا لما جاء بموقع "إكسبريس".

وخلال الدراسة، تمكن الباحثون من تحديد ميكروب محدد في الفم لدى حوالي 50% من حالات سرطان الأمعاء المُفحوصة.

وتم العثور على نفس الميكروب أيضًا في عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن هذا الميكروب يُساهم في تعزيز تطور سرطان الأمعاء،

ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالته وزيادة صعوبة علاجه.

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أوضح الدكتور فراك حامد، طبيب الأسنان في مركز Aesthetique لطب الأسنان،

أن "الدراسات الحديثة كشفت عن علاقة مفاجئة بين صحة الفم وخطر الإصابة بسرطان القولون".

وأشار حامد إلى أن "نوعًا معينًا من البكتيريا الموجودة في الفم، يُعرف باسم Fusobacterium nucleatum،

يمكن أن ينتقل إلى القولون إذا لم ننظف أسناننا بشكلٍ صحيح، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون".

ووضح حامد أن هذه البكتيريا "تُصبح أكثر ضررًا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من سرطان القولون والمستقيم،

مما يُؤدي إلى تفاقم حالتهم وتدهور صحتهم".

لذلك، يُؤكد حامد على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والفم كوسيلة أساسية للوقاية من سرطان الأمعاء.

ويُنصح باتباع روتين يومي لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون،

وزيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص الفم وتلقي العلاج اللازم عند الحاجة.

فصحة الفم ليست مجرد مسألة جمالية، بل هي مفتاحٌ لحماية الجسم من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك سرطان الأمعاء.