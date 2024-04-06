لماذا نلاحظ زيادة ضربات القلب بكثرة في الصباح الباكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من إمبريال كوليدج لندن أن اضطرابات ضربات القلب القاتلة، والتي تعرف باسم عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ترتبط بشكل وثيق بارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول في الصباح.

وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة "هارت"، إلى أن الكورتيزول يتسبب في تغييرات كهربائية في خلايا القلب، مما يجعلها أكثر عرضة لعدم انتظام ضربات القلب الخطير، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ووجد الباحثون أن حقن الفئران بدواء يمنع مستقبلات الكورتيزول منعت هذه التغييرات الكهربائية الصباحية، وقادت إلى انخفاض كبير في حدوث عدم انتظام ضربات القلب.

وتُعد هذه النتائج بمثابة اكتشاف هام لفهم آلية حدوث عدم انتظام ضربات القلب في الصباح،

وتفتح الباب أمام إمكانيات جديدة لعلاج اضطرابات ضربات القلب القاتلة.

الدكتورة أليسيا ديسوزا، من المعهد الوطني للقلب والرئة (HNLI) والمؤلفة الرئيسية للدراسة، قالت: "تُظهر دراستنا أن قلوبنا ليست أعضاء ثابتة، بل تتغير وظائفها على مدار اليوم

بسبب إيقاعات الساعة البيولوجية.

وذلك يجعلها أكثر عرضة لعدم انتظام ضربات القلب في الصباح الباكر."

البروفيسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية، قال: "إن عدم انتظام ضربات القلب البطيني

يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه.

وتُقدم هذه الدراسة رؤى جديدة حول آليات حدوثه،

مما قد يساعدنا على تطوير علاجات أكثر فعالية لمنعه."