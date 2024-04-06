احذر- العمل ليلا قد يضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة نيويورك عن مخاطر صحية طويلة الأمد مرتبطة بالعمل في نوبات ليلية خلال فترة العشرينات من العمر.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين عملوا في نوبات ليلية أو جداول زمنية غير منتظمة أخرى خلال شبابهم كانوا أكثر عرضة لمشاكل صحية عامة بعد عقود من الزمن، مقارنة بمن اتبعوا ساعات عمل تقليدية من 9 صباحاً إلى 5 مساءً.

ووفقا لموقع "ستادي فايندز"، نتج عن هذه الدراسة عدة نقاط هامة، وهي:

النوم: كان الشباب الذين يعملون في نوبات ليلية أو جداول زمنية غير منتظمة ينامون بشكل أقل ويميلون إلى قلة جودة النوم.

الصحة النفسية: بعد حوالي 30 عاماً، كان هؤلاء الأفراد أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب.

الصحة العامة: ظهرت أكبر الاختلافات في الصحة العامة بين من بدأوا حياتهم المهنية بنظام عمل منتظم ثم تحولوا إلى جداول زمنية غير منتظمة في الثلاثينيات من العمر. وُجد أن تأثير ذلك على الصحة مشابه لتأثير عدم الحصول على شهادة ثانوية.