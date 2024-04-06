هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر.. 5 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كثير من الأشخاص يفضلون تناول البلح لكسر صيامهم على الإفطار خلال شهر رمضان، لما له فوائد صحية مذهلة، ولكن على النقيض الآخر، هناك 4 أشخاص ممنوعين من تناوله، تجنبا لحدوث مضاعفات صحية، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"hindustantimes".

مرضى الجهاز الهضمي

يحتوي التمر على نسبة عالية من الفركتوز والألياف الغذائية، لذا يسبب تناوله على الإفطار عدم الراحة واضطراب في المعدة، والانتفاخ.

المصابون بحساسية الطعام

يجب على هؤلاء المرضى تجنب استهلاكه، نظرا لاحتوائه على "الكحول السكري" الذي يسمى السوربيتول، ما يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال وآلام البطن.

مرضى القولون العصبي

الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو الحساسيات يجب عليهم أيضا تجنب كسر صيامهم على التمر، بسبب محتواه العالي من الفركتوز.

الذين يعانون من الانتفاخ أو عسر الهضم

يسبب البلح الانتفاخ أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

فوائد التمر:

1. يحتوي التمر على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية، التي تساعد على الوقاية من ألزهايمر وأنواع عديدة من السرطان.

2. كما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى.

3. تقوية المناعة وتحسين وظائف المخ والقلب، فضلا عن، إنقاص الوزن.

4. بالإضافة إلى، كسر الصيام على التمر يعمل العجائب لصحة العظام.

5. الألياف الموجودة به تساهم في علاج الإمساك، وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

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