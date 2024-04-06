مفاجأة.. حسام موافي يكشف طريقة فعالة للقضاء على جرثومة المعدة ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

جرثومة المعدة، أو الملوية البوابية، هي نوع من البكتيريا التي تعيش في بطانة المعدة، ما تسبب أعراضا مزعجة مثل ألم المعدة، والانتفاخ، والحرقة، والغثيان، وفقدان الشهية.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن طريقة سحرية للقضاء على جرثومة المعدة.

تجنب المطاعم.. سلاح فعال ضد جرثومة المعدة

يقول "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "تجنب تناول الطعام في الخارج من الطرق الفعالة للوقاية من جرثومة المعدة والقضاء عليها".

تلوث الطعام: خطر يهدد صحة الإنسان

وتابع، تلوث الطعام من أهم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان، خاصة عند تناول الطعام من المطاعم.

بالإضافة إلى، خطورة إهمال غسل اليدين بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يُعدّون الطعام في المطاعم، يُزيد خطر الإصابة بهذا المرض.

أسباب وأعراض جرثومة المعدة

وأوضح أن الحموضة من أعراض جرثومة المعدة الشائعة، وتنتشر جرثومة المعدة من شخص لآخر عن طريق اللعاب، من خلال مشاركة الأواني أو أدوات الطعام.

اقرأ أيضا:

امرأة تكتشف كاميرا مخفية في مكان غير متوقع بمنزلها- وهذا ما حدث

كسوف الشمس كارثة على 4 أبراج تتغير حياتها للأسوأ - تحذير من 8 أبريل

8 فئات محرومة من تناول الكبدة على إفطار أول أيام العيد.. هل أنت منهم؟

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

ب 5 جنيه فقط.. هذا النوع من الخضار يقي من مرضي السكري