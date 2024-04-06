طريقة عمل اللانكشاير في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على نفس طعم الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكوت اللانكشاير من أهم وصفات العيد، ويتميز بمذاق مختلف عن البسكوت العادي والبيتي فور، ويمكن تلوينه بألوان مختلفة، لإعطاء شكل مبهج خاصة للأطفال، ولا يحتاج سوى خطوات بسيطة، للحصول على نفس طعم الجاهز.

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sorfa»، طريقة سهلة وبسيطة لإعداد بسكوت اللانكشاير، والحصول على نفس طعم المحلات.

مقادير بسكوت اللانكشاير:

2 كوب دقيق.

كوب من النشا.

كوب من الزبدة الطرية.

كوب سكر بودرة منخول.

2 بيضة بحجم وسط.

فانيليا سائلة أو بودرة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

للحشو:

مربى.

شيكولاتة قابلة للدهن.

طريقة عمل اللانكشاير: