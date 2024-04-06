طريقة عمل اللانكشاير في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على نفس طعم الجاهز

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
بسكوت اللانكشاير من أهم وصفات العيد، ويتميز بمذاق مختلف عن البسكوت العادي والبيتي فور، ويمكن تلوينه بألوان مختلفة، لإعطاء شكل مبهج خاصة للأطفال، ولا يحتاج سوى خطوات بسيطة، للحصول على نفس طعم الجاهز.
أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sorfa»، طريقة سهلة وبسيطة لإعداد بسكوت اللانكشاير، والحصول على نفس طعم المحلات.
مقادير بسكوت اللانكشاير:
- 2 كوب دقيق.
- كوب من النشا.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب سكر بودرة منخول.
- 2 بيضة بحجم وسط.
- فانيليا سائلة أو بودرة.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- رشة ملح.
للحشو:
- مربى.
- شيكولاتة قابلة للدهن.
طريقة عمل اللانكشاير:
- تبدأ الخطوة الأولى بوضع السكر البودرة والزبدة الطرية والبيض والفانيليا في العجان، وخلطهم جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها، ويصبح الخليط كريميًا وناعمًا، قد يستغرق الأمر من 5 إلى 10 دقائق، ويمكن إنجاز هذه الخطوة، بدون استخدام العجان، إذ يمكن التقليب بمضرب يدوي، أو معلقة حتى نصل إلى نفس القوام.
- وتأتي الخطوة الثانية بخلط المواد الجافة، وهي عبارة عن الدقيق والنشا والبيكينج بودر والملح والتقليب جيدًا، حتى تندمج جميع المكونات، ثم يضاف خليط الزبدة، ويقلب الخليط جيدًا، حتى تتداخل المكونات في بعضها البعض، يشكل الخليط إلى كرات صغيرة وترص في صينية، ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج.
- يترك اللانكشاير حتى يبرد تمامًا، ويصبح في حرارة الغرفة، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي التزيين، إذ يلصق بالمربى، أو الشيكولاتة القابلة للدهن، ثم تزين بالفورماسيل، ويقدم.
- يمكن حفظ البيتي فور لأطول فترة ممكنة، في علبة محكمة الغلق، لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، دون أن يتلف، أو يوضع في أكياس ويحفظ في الفريزر، إذا وصلت المدة إلى 12 شهر تقريبًا، حتى لا يفسد.