أغرب هدية في العالم.. رجل يهدي والدته حذاء مصنوع من جلده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قرر رجل من الهند يدعى روناك جورجار، أن يُهدي والدته أغرب هدية في العالم، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لمسيرتها معه منذ حملها إلى وضعه الحالى، وفقًا لما ذكره موقع news18.

وقرر روناك صنع زوج من الأحذية من جلده ليقدمها لوالدته، ووضعها على قدميها، وبالرغم من معرفة الجميع أنه كثير المشاكل، إلا أن الجميع رأى حبه الاستثنائي لوالدته، حيث قدم الهدية في حفل كان أُقيم لمدة 7 أيام، احتفالًا بعيد الأم.

وأطلقت الشرطة النار سابقًا على روناك في ساقه منذ وقت طويل، لذا قرر إزالة الجلد من فخذه بتدخل جراحي، وأعطاه للرجل المتخصص في صنع الأحذية ليصنع صندلًا لقدم والدته.

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