قبل دخول العيد.. إزاي تعمل كيلو كحك بأقل من 100 جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن طرق لتحضير الكعك الذي يزين موائد العيد، وذلك تزامنا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح من الصعب تحضير كمية كبيرة من الكعك بميزانية محدودة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي بعض النصائح لتحضير كيلو كعك بحسب بأقل من 100 جنيه، مع بعض الحيل لتقليل التكلفة.

مكونات كعك العيد

كيلو دقيق بلدي سعره 17 جنيها.

1 كيلو سمن نباتي 80 جنيها.

1 كيلو سكر بودرة تكلفة 40 جنيها.

زجاجة صغيرة من ماء الورد 5 جنيهات.

١ كيلو عجوة 40 جنيها.

1 ك لبن 40 جنيها.

طريقة تحضير كيلو كعك

ويمكن تحضير كيلو كعك بـ100 جنيه فضلا عن تكلفة الغاز، بالطريقة والكميات التالية:

٣ أكواب دقيق مقدار نصف كيلو إلا ربع تكلفة 12 جنيها.

2 كوب سكر بودر مقدار نصف كيلو تكلفة 20 جنيها.

نصف كيلو عجوة 20 جنية.

روائح كحك 5 جنيهات.

كوب سمن نباتي مقدار ربع كيلو 20 جنيها.

نصف كيلو لبن 20 جنيها.

بعد ذلك يخلط السمن على السكر حتى أن يصل النعومة الكاملة ومن ثم نضع الدقيق، واللبن، ثم روائح الكحك، ويدخل الفرن على نار هادئة حتى يأخذ اللون الذهبي.

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