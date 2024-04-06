علامة خفية على قدميك تنذرك بالإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

سرطان البنكرياس هو نوع من السرطان ينشأ في خلايا البنكرياس، وهو عضو مسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهضمية والهرمونات التي تنظم مستويات السكر في الدم.

ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

محمد المنيسي استشاري الباطنة يقول لمصراوي، لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وعادة ما تظهر الأعراض في المراحل المتقدمة وتشمل.

ألم في البطن أو الظهر

فقدان الوزن

تغير في لون البول

غثيان وتقيؤ

إسهال أو إمساك

الشعور بالتعب

فقدان الشهية

ما هي عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس؟

تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

التقدم في العمر

التدخين

السمنة

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البنكرياس

بعض الحالات الوراثية

مرض السكري

ما هو تشخيص سرطان البنكرياس؟

يتم تشخيص سرطان البنكرياس من خلال الفحص الطبي واختبارات الدم والتصوير، مثل:

الأشعة المقطعية

الأشعة فوق الصوتية

التصوير بالرنين المغناطيسي

ما هو علاج سرطان البنكرياس؟

يعتمد علاج سرطان البنكرياس على مرحلة السرطان وصحة المريض، وتشمل خيارات العلاج:

الجراحة

العلاج الكيميائي

العلاج الإشعاعي

العلاج المناعي

ما هي طرق الوقاية من سرطان البنكرياس؟

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان البنكرياس

ما هي هذه العلامة؟

تغير لون أصابع القدمين إلى اللون الأصفر، مع الشعور بألم وخدر في القدمين.

ما هو سبب هذه العلامة؟

يمكن أن يكون هذا التغير في اللون ناتجًا عن تراكم مادة البيليروبين في الدم، والتي تنتج عن انسداد القنوات الصفراوية بسبب سرطان البنكرياس.

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