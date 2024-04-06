أطعمة تساعد في منع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على خطر إصابتك بالسرطان، بما في ذلك نمط الحياة والوراثة، إليك قائمة من الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقاً لموقع health line الطبي.

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ويحدث أيضًا عند الرجال لكن نسبته أقل من 1 ٪ من جميع حالات سرطان الثدي.

قد يتسبب تلف الحمض النووي والطفرات الجينية في الإصابة بسرطان الثدي. ويمكن أن تؤدي وراثة الطفرات في جينات معينة، مثل BRCA1 و BRCA2 ، إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة.

يلعب أسلوب الحياة أيضًا دورًا مهمًا، حيث تربط الأبحاث بين التدخين والتعرض للإستروجين وأنماط غذائية معينة - بما في ذلك النظم الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة - وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

والجدير بالذكر أن الدراسات تربط أطعمة معينة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، فيما يلي 12 نوعًا من الأطعمة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وتحسين صحتك بشكل عام:

1. الخضروات الورقية

الخضروات الورقية لها خصائص مضادة للسرطان مثل:

الكرنب

الجرجير

السبانخ

السلق

حيث تحتوي الخضروات الورقية على مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك بيتا كاروتين ، ولوتين ، وزياكسانثين. وترتبط المستويات المرتفعة من مضادات الأكسدة في الدم بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وجدت بعض الأبحاث أن تناول حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الذي يتركز في الخضروات الورقية ، قد يساعد في الحماية من سرطان الثدي.

2. الخضراوات الصليبية

كالقرنبيط والملفوف والبروكلي، حيث تحتوي الخضراوات الصليبية على مركبات الجلوكوزينولات ، والتي يمكن لجسمك تحويلها إلى جزيئات تسمى إيزوثيوسيانات. هذه لها إمكانات كبيرة مضادة للسرطان.

3. الثوم والبصل

الثوم والبصل والكراث كلها خضروات تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك مركبات الكبريت العضوي ، ومضادات الأكسدة الفلافونويد ، وفيتامين سي.وقد يكون لها خصائص قوية مضادة للسرطان.

4. الحمضيات

تشمل الحمضيات:

البرتقال

الجريب فروت

الليمون

اليوسفي

تمتلئ ثمار الحمضيات وقشورها بالمركبات التي قد تحمي من سرطان الثدي ، بما في ذلك، حمض الفوليك، وفيتامين سي، والكاروتينات مثل كريبتوكسانثين بيتا وبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل كيرسيتين وهسبريتين ونارينجين

هذه العناصر الغذائية لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

- الفراولة والتوت

تحتوي على مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين ، تحمي من التلف الخلوي وكذلك تطور الخلايا السرطانية وانتشارها.

6. الخوخ والتفاح والكمثرى والعنب

ثبت أن الفواكه - على وجه التحديد الخوخ والتفاح والكمثرى والعنب - تحمي من سرطان الثدي.

7. الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل ، بفوائدها الصحية. إذ توفر دهون أوميجا 3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة مثل أستازانتين التي لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.

تظهر بعض الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية قد يقلل على وجه التحديد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

8. الأطعمة المخمرة

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي على البروبيوتيك والعناصر الغذائية الأخرى التي قد تحمي من سرطان الثدي.

9. الحبوب

الحبوب كالفاصوليا غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. على وجه التحديد ، قد يحمي محتواها العالي من الألياف من سرطان الثدي.

10. الأعشاب والتوابل

تحتوي الأعشاب والتوابل على مركبات نباتية قد تساعد في الحماية من سرطان الثدي. وتشمل هذه الفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة البوليفينول.

أظهر الكركمين ، وهو المركب النشط الرئيسي في الكركم ، أيضًا خصائص مهمة مضادة للسرطان.

نظرًا لأن العديد من الأعشاب والتوابل الأخرى لها تأثيرات قوية مضادة للسرطان أيضًا ، فمن الجيد تضمين مجموعة متنوعة في نظامك الغذائي ، مثل الزعتر وتوابل الكاري والزنجبيل.

11. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز البني والشعير، غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولديهم خصائص قوية لمكافحة السرطان، فإضافة الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحمي أيضًا من عدة أنواع أخرى من السرطان ، بما في ذلك سرطان البنكرياس والقولون والمستقيم والمعدة والمريء.

12. الجوز

يحتوي الجوز على قائمة طويلة من الفوائد وهو مصدر كبير للدهون الصحية للقلب، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك، حيث وجد الباحثون أن تناول (57 جرامًا) من الجوز يوميًا لمدة 2-3 أسابيع يؤدى إلى تغييرات كبيرة في مستويات جينات معينة تتحكم في نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي.

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