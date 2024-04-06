بعد ظهورها مع رامز.. معلومات لا تعرفها عن ريم طارق طليقة حسن شاكوش



محمد اسماعيل - القاهرة - حلت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفة الحلقة السابعة والعشرون من برنامج رامز جاب من الآخر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان.

وأطلت ريم بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها توب باللون البينك.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وفيما يلي، نذكر لكم أبرز 13 معلومة عن ريم طارق طليقة حسن شاكوش.

- ريم طارق، مصرية الجنسية.

- ولدت عام 1993.

- تبلغ من العمر 31 سنة.

- حاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- لم تمارس أي عمل منذ تخرجها.

- لا تنتمي إلى الوسط الفني أو الغناء.

- تزوجت من حسن شاكوش بعد علاقة حب في 10 مارس 2023، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر حفل زفافها الكثير من الشخصيات الفنية، مثل المطرب مصطفي قمر، تامر حسني، والفنانة هنادي مهنا، وماجد المصري، وراندا البحيري.

- سجدت لحسن شاكوش بالفستان أول ما شافته بالبدلة في حفل زفافهما.

- غنى لها حسن شاكوش أغنية "بنت الجيران".

- لكن انفصلت عنه 16 يوليو 2023.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، 330 ألف متابع.

- صديقة مقربة لصانعات المحتوى على تطبيق "تيك توك".