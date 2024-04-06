عدو الكبد- هذه المشروبات تدمر صحتك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكبد هو عضو حيوي يلعب دور مهم في العديد من وظائف الجسم، مثل إزالة السموم وتنظيم مستويات السكر في الدم، إنتاج العصارة الصفراوية، وتخزين الفيتامينات والمعادن.

ولكن يمكن أن تتضرر وظائف الكبد بسبب تناول بعض المشروبات التي قد تكون ضارة يه.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الكبد عضو أساسي في الجسم يجب حمايته والحفاظ عليه.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" يجب تجنب هذه المشروبات لحماية الكبد والتي تتمثل في ما يلي:

المشروبات الكحولية وتعتبر عدو رئيسي للكبد ويؤدي استهلاكه المفرط لتلف الكبد.

المشروبات الغازية

تحتوي على نسبة عالية من السكر والتي تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحلي.

مشروبات الطاقة حيث تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر والمواد النشطة فالإفراط في استهلاكه يؤدي لتليف الكبد.

كما نصحت بتناول الماء، والخضروات الورقية؛ والمشروبات الطبيعية.

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