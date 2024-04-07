حادث مروع في العراق.. شاحنة تدهس 20 طالبا وهذا ما حدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - حادث مروع شهده العراق، تمثل في دهس شاحنة 20 طالبا ما تسبب في وقوع 6 وفيات و14 إصابة في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنه تم تسجيل 6 وفيات و10 إصابات في حصيلة غير نهائية لحادثة البصرة، مشيرة إلى أنها مستنفرة لكافة إمكانياتها لإسعاف المصابين وإجراء اللازم وبمتابعة من قبل وزير الصحة.

وتم القبض على سائق شاحنة براد التي دهست طلاب مدرسة في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.

وبحسب الاعترافات الأولية فإن السائق فقد السيطرة على الشاحنة بسبب عطل في المكابح ما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.

ووقع الحادث في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة، أثناء خروج التلاميذ من مدرسة زينب الابتدائية.

وأعلنت محافظة البصرة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.

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