كيف يؤثر العمل ليلا على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيويورك أن العمل ليلا في مرحلة العشرينات من العمر قد يؤدي بمرور الوقت إلى ضعف الصحة العامة.

وأوضح الباحثون أن يوم العمل التقليدي الذي يبدأ من 9 صباحا إلى 5 مساء يعتبر هو الأفضل صحيا، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

بالإضافة إلى أن الشباب الذين يعملون ليلا أو في مواعيد متغيرة ينامون أقل ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بعد مرور 30 عاما.

وظهرت أكبر الاختلافات في الصحة بين العمال الذين بدأوا حياتهم المهنية بالعمل لساعات عادية قبل التحول إلى جدول زمني متقلب في الـ30 من العمر.

في الواقع، كان التأثير على الصحة مشابهاً لتأثير الحصول على تعليم ثانوي فقط.

واستند البحث إلى معلومات حول أكثر من 7000 شخص في الولايات المتحدة على مدى 30 عاماً.

ووجد الباحثون أن 1 فقط من كل 4 أشخاص (26%) يعمل دائماً بجدول زمني ثابت وساعات عمل قياسية.

وكانت دراسة سابقة أجريت عام 2021 وجدت صلة بين العمل لساعات طويلة والحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والسرطان.

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