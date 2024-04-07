3 عوامل تؤدي إلى الخرف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - تساهم العديد من العوامل في الإصابة بمرض الخرفـ، وتشمل: الشيخوخة وعلم الوراثة.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أوكسفورد أن هناك 15 عاملا خطيرا ولكن قابل للتعديل يساهم في الإصابة بالخرف، وفقا لموقع "إفري داي هيلث".

على سبيل المثال تتضمن العوامل: مرض السكري، والتعرض لتلوث الهواء، والكحول.

وقال الباحثون: "هناك مجموعة من مناطق الدماغ تتدهور في وقت مبكر مع الشيخوخة، وهذه الأجزاء المحددة من الدماغ هي الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، وتلوث الهواء المرتبط بحركة المرور، والكحول".

وراجع الباحثون فحوصات الدماغ لـ 40 ألف شخص في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 44 و82 عاما، لتحديد كيفية تأثر مناطق الدماغ الهشة بالعوامل الوراثية والقابلة للتعديل للإصابة بالخرف.

وإلى جانب العوامل الـ 3 الأولى، هناك أسباب أخرى وتشمل: النوم، والوزن، والتدخين، وضغط الدم تالية في التأثير السلبي، الذي يؤدي إلى تطور الخرف.

وأشار الباحثون إلى أن المقصود بتلوث الهواء الناتج عن حركة المرور هو كمية أكسيد النيتروجين الموجودة في الهواء.

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