هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت كوبين من الشاي يوميا.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول كوبين من الشاي يوميا له العديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل احتوائه على مركبات تفيد القلب والدماغ وضغط الدم.

الفوائد:

التحكم في مستويات ضغط الدم

يرتبط استهلاك مركب فلافان-3-أولس الموجود في الشاي بصحة القلب، و انخفاض ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم، وفقا لموقع "eatingwell".

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

قد يكون شرب الشاي له تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الفم والثدي وبطانة الرحم والكبد.

حيث أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي لها خصائص مضادة للأكسدة تساهم في امتصاص الجذور الحرة التي تساهم في تطور السرطان، كما أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية.

صحة الدماغ

يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine، وهو حمض أميني ثبت أنه يؤثر على صحة الدماغ ويحسن الانتباه ويعزز الذاكرة والإدراك.

تقوية جهاز المناعة

الشاي الأسود والأخضر، غني بمركب البوليفينول الذي يساعد على تقوية المناعة.

العيش لفترة أطول

تناول كميات كبيرة من الشاي الأسود ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13٪ لأولئك الذين شربوا كوبين أو أكثر يوميا مقارنة بالذين لا يشربونه.

كما ارتبط أيضا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الترطيب

تناول هذا المشروب يمكن أن يبقيك رطبا طوال اليوم، وهذا يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على انتظام عملية الهضم.

الأضرار:

تغيير لون الأسنان

قد يؤدي استهلاك الشاي الأسود إلى تصبغ الأسنان أو تغير لونها، لكن إضافة بعض الحليب إلى مشروبك قد يقلل من تغير اللون الذي تراه.

صعوبة في النوم

تناول الشاي الذي يحتوي على الكافيين قد يبقيك مستيقظا في الليل، مما يقلل من نومك، لذا من الأفضل اختيار الشاي منزوع الكافيين أو شاي الأعشاب للحصول على نوم هادىء.

امتصاص الحديد

يحتوي الشاي الأسود والأخضر على مركبات طبيعية تسمى العفص والأكسالات، وقد تؤثر هذه المركبات على قدرة جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لصنع البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم.

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