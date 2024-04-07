4 خطوات لتنظيف جدران المنزل قبل العيد.. «لمعان من غير خدش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجدران الداخلية للمنزل عادة ما تكون عرضة لظهور البقع عليها، فضلا عن خدوش بعض قطع الأثاث بها نتيجة الاحتكاك، وهو ما يزعج العديد من ربات البيوت اللاتي يحرصن على تنظيفها جيدًا دون محاولة إتلافها وبالتالي إتلاف المظهر العام للبيت.

ومع الاستعداد لاستقبال الأعياد والمناسبات المختلفة، تحرص العديد من ربات البيوت على تنظيف المنزل جيدًا بما في ذلك الجدران الداخلية، والقضاء على أي بقع أو علامات واضحة بها مع الحرص على عدم إتلافها.

وفي هذا السياق نوضح كيفية تنظيف الجدران الداخلية للمنزل، وفق ما ذكر موقع «house beautiful» العالمي.

تنظيف الجدران

- ابدأي أولى خطوات بوضع مناشف جافة على طول الحائط الذي تقومي بتنظيفه لامتصاص أي رطوبة به.

- فيما بعد اخلطي ملعقة كبيرة من الصابون مع 4 أكواب من الماء داخل وعاء.

- استخدمي إسفنجة ناعمة، وابدأي في مسح الجدار وإزالة البقع الواضحة.

- في الخطوة النهائية استخدمي الإسفنجة النظيفة للشطف بالماء، وفيما بعد امسحي الماء الزائد بمنشفة نظيفة وجافة.

تنظيف العلامات العنيدة على الجدران

قد تحتاج بعض العلامات العنيدة إلى مادة كاشطة لطيفة لا تخدش سطح الطلاء، حيث يجب عليكي تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية والفرك المكثف على تشطيبات الطلاء.

وينصح الخبراء في هذه الحالة بوضع مزيج من معجون الأسنان وصودا الخبز، ومن ثم اتركي هذا الخليط على البقعة لمدة 10 دقائق.

- فيما بعد امسحي الجدار بالماء باستخدام منشفة ناعمة.