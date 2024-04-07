7 طرق تدفعك لشرب كمية كافية من الماء يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد البقاء رطبا بشكل صحيح أمرا مهما للحفاظ على وظائف وأداء الجسم وتعزيز الصحة العامة.

وهناك 7 أساليب تساعد على زيادة استهلاك الشخص للمياه والترطيب، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

كوب الماء الصباحي

يساهم تناول كوب من الماء عند الاستيقاظ في تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم.

حمل زجاجة ماء دائما

يساعد اتباع هذه العادة في توفر المياه بسهولة والبقاء رطبا بشكل صحيح.

الترطيب

يجب أخذ فترات راحة منتظمة وتناول الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، يمكن إنشاء تذكيرات كل ساعة على الهاتف الذكي أو استخدم تطبيقات الترطيب.

إضافة نكهة

لإضفاء لمسة منعشة، يمكن إضافة غصن من النعناع أو شريحة من الليمون أو الخيار أو التوت إلى الماء العادي. ويمكن تجربة مجموعات مختلفة للحصول على نكهة الماء المنقوع الذي يفضل الشخص مذاقه أكثر.

تناول الأطعمة الغنية بالمياه

يمكن تضمين الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، مثل الخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ. تشتمل الأطعمة المرطبة أيضًا على الفيتامينات والمعادن الحيوية بالإضافة إلى المساعدة على الوصول إلى كمية السوائل اليومية الموصى بها.

التخلي عن المشروبات السكرية

يساعد تناول الماء بدلًا من العصائر على استهلاك كميات أقل من السكر والسعرات الحرارية مع تحسين مستويات الترطيب بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى إضافات صناعية.

عادات قبل الوجبات

يساهم شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام الشعور بالامتلاء وتجنب الإفراط في تناول الطعام وتسهيل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

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