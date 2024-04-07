ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرفس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم عصير الكرفس العديد من الفوائد الصحية خاصة خلال أشهر الصيف، نذكرها في هذا التقرير.

1. الترطيب

الحفاظ على رطوبة الجسم في فصل الصيف أمر مهم للغاية يساعد على مكافحة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة ومنع الجفاف.

كما أن عصير الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يحافظ على رطوبة الجسم وتجديد السوائل المفقودة بسبب التعرق، وفقا لموقع " WIO News".

2. خفض درجة حرارة الجسم

يتمتع الكرفس بخصائص تبريد طبيعية، مما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتوفير الراحة من حرارة الصيف الحارقة. يمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس على الشعور بالانتعاش والنشاط عندما يكون الطقس حارا.

3. التوازن الكهربائي

يمكن أن يؤدي التعرق في الصيف إلى فقدان الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يحتوي عصير الكرفس على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم ويساعد على تجديد هذه المعادن الأساسية والحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم.

4. دعم الجهاز الهضمي

تشتمل الأنظمة الغذائية الصيفية عادة على وجبات خفيفة وفواكه وخضروات طازجة. يمكن لعصير الكرفس أن يدعم عملية الهضم بفضل الإنزيمات الطبيعية ومحتواه من الألياف، مما يساعد على منع الانتفاخ وعسر الهضم وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

5. صحة الجلد

إن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية خلال فصل الصيف يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد والشيخوخة المبكرة. ولأن عصير الكرفس غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C، فإن تناوله يمكن أن يساعد في حماية الجلد من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين.

6. إنقاص الوزن

يسعى العديد من الأشخاص للحفاظ على الوزن أو إنقاصه خلال أشهر الصيف. يتميز عصير الكرفس بأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف الغذائية، مما يعزز الشبع ويدعم أهداف إنقاص الوزن عند دمجه في نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

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