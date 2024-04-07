ما هي كمية الخضراوات والفواكه التي يجب تناولها يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة سفيتلانا يرماكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن تناول 400 جرام من الخضروات والفواكه يساهم في إبطاء الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وقالت: "الألياف الغذائية الموجودة في معظم الفواكه والخضروات، لا تتأثر بالإنزيمات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي"، وفقا لموقع "Gazeta.Ru" الروسي.

وتابعت: "الألياف تلعب دورا مهما في الجسم حيث أنها تحسن الأمعاء وتقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان والعدوى والالتهابات".

وأضافت: "تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة، مما يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة وتكوين الدم لاحتوائها على الحديد والنحاس والكوبالت والمنجنيز".

ووفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية، يجب على الشخص البالغ تناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة يوميا.

وأشارت: "الألوان الأكثر سطوعا تشير إلى احتواء الخضروات والفواكه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة".

وتضيف، من الأفضل تناول الفواكه والخضروات الموسمية، لأنها طازجة ولذيذة وتحتوي على أعلى نسبة من المواد المغذية.

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