"بدل الخضروات".. امرأة تضع طفلها في الثلاجة بالخطأ والسبب صادم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، وضعت امرأة طفلها الرضيع داخل الثلاجة بدلا من الخضروات، بسبب انشغالها بالهاتف.

وبحسب موقع india، فإن الفيديو الذي وثق الواقعة أظهر المرأة وهي ممسكة بالهاتف ومندمجة في الحديث مع الطرف الآخر، وكان في يدها الخضروات، فيما يلهو ابنها بجوارها.

وأثناء الحديث في الهاتف وضعت ابنها داخل الثلاجة ثم أغلقت الباب عليه، بدلا من الخضروات.

وعندما دخل عليها الزوج سألها عن الابن فارتبكت، ثم خطف الهاتف منها وظلا يبحثان عن ابنهما دون أن يدريا أنه داخل الثلاجة.

بعد أن انتشر مقطع الفيديو الذي يظهر إدمان الأم الشديد للهاتف، كثر الحديث عن المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على هواتفنا.

قامت الأم في الفيديو بوضع طفلها الصغير في الثلاجة عن طريق الخطأ بدلاً من تخزين الخضار، وفي الوقت نفسه، جاء الأب أيضًا ثم أدرك الزوجان أن طفلهما مفقود.

وواصل الوالدان البحث عن الطفل الصغير، وبعد فترة أنقذ الأب الطفل من الثلاجة دون أن يصاب بأذى.

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