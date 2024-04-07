هذا ما يحدث للكوليسترول عند تناول كعك العيد.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرتبط عيد الفطر المبارك بتناول الكحك الذي يعد من مظاهر الاحتفال والفرحة والبهجة، لذا ينتظره الكثيرون بشغف ويتناولونه بشراهة، مما يؤثر على صحتهم.

كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ "الخليج 365 عن خطورة الإفراط في أضرار الإفراط في تناول الكحك، في النقاط التالية:

- الشعور بعدم الراحة، وذلك نظرا لاحتوائه على الدهون والسمن والسكر.

-الإمساك.

-الإسهال.

-مشكلات في الجهاز الهضمي.

-آلام البطن.

-آلام القولون.

-تراكم الدهون في الجسم

-زيادة الوزن.

-ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ما تأثير تناول الكحك على مستويات الكوليسترول؟

يؤدي الإفراط في تناول الكحك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم.

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