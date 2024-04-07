ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل مع الفسيخ؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول الفسيخ، تلك الأكلة الشعبية المصرية التي يزداد تناولها في هذه المناسبة.

يعد البصل من المكونات الأساسية التي تقدم مع الفسيخ.

ونستعرض لكم، فوائد تناول البصل مع الفسيخ، وفقا لموقع "webmed"، وموقع "وزارة الصحة المصرية".

- تسهيل الهضم: يعمل البصل كملين طبيعي، مما يساعد على هضم الفسيخ الغني بالدهون والبروتين.

- تعزيز المناعة: يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة، مما يساعد على مقاومة العدوى.

- تحسين امتصاص العناصر الغذائية: يساعد البصل على امتصاص بعض العناصر الغذائية من الفسيخ، مثل فيتامين ب 12 والحديد.

- تقليل الالتهابات: يُعتقد أن البصل له خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد على تقليل الالتهابات التي قد يسببها الفسيخ.

أضرار تناول البصل مع الفسيخ

اضطرابات المعدة: قد يسبب تناول كميات كبيرة من البصل مع الفسيخ اضطرابات في المعدة، مثل الانتفاخ والغازات.

رائحة الفم الكريهة: قد يسبب تناول البصل مع الفسيخ رائحة فم كريهة بسبب مركبات الكبريت الموجودة في البصل.

نصائح مهمة قبل تناول البصل مع الفسيخ

- تناول كمية صغيرة من البصل مع الفسيخ.

- اختر البصل الأخضر أو البصل الأحمر، حيث أنهما أقل حدة من البصل الأصفر.

- امضغ البصل جيدا قبل بلعه.

اشرب الماء بكثرة بعد تناول البصل والفسيخ.

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