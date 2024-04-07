4 أنواع طعام تمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسمى البذور بالأطعمة الخارقة، إذ تحتوي على عناصر غذائية، فهي غنية بالأحماض الأمينية والدهون الصحية أو أحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والألياف، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها مثل مرض السكري أو الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

بذور الشيا

وبحسب thehealthsite، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدًا من الألياف، إذا تم تناولها في الصباح، فيمكن أن تساعد في إبطاء عملية الهضم.

من خلال إبطاء عملية الهضم، فإنها تساعد أيضًا على تنظيم ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم في الجسم، هذا هو الأكثر فعالية إذا تم تناولها في الصباح.

بذور الكتان

يمكن أن تساعد بذور الكتان في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك لأنها غنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة الخاصة التي تسمى القشور.

تساعد القشور على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتساعد الألياف على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم

بذور اليقطين

وجود الزنك مهم جدًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك زيادة حساسية الأنسولين.

بذور اليقطين غنية جدًا بالزنك والمغنيسيوم وفيتامين E ومضادات الأكسدة.

بذور زهرة عباد الشمس

تقول الأبحاث أن نقص المغنيسيوم قد يضعف وظيفة الأنسولين في الجسم، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بذور عباد الشمس غنية جدًا بالمغنيسيوم ويمكن أن تعوض النقص، كما أنها محملة بالمعادن والفيتامينات الأخرى.

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