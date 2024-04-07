لماذا ترتعش أجسادنا فجأة عند النوم؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن استيقظت فجأة على شعور مفاجئ بالارتعاش أو الهزّة؟، هذه الظاهرة عادة ما تحدث أثناء الانتقال من اليقظة إلى النوم أو من مرحلة نوم إلى أخرى، وتُسمي بـ"النفضة النومية" أو "هزات النوم"، أو "الرمع العضلي"، وفقا لموقعي "verywellhealth"، و"livestrong".

أعراض النفضة النومية

شعور مفاجئ بالارتعاش أو الهزّة في الجسم بأكمله أو في جزء منه.

وخز ورعشة في الجسم.

سرعة ضربات القلب.

أسباب النفضة النومية

بعض الأدوية:

تسبب بعض الأدوية الارتعاش أثناء النوم كأثر جانبي غير مرغوب فيه، وتشمل الأدوية المضادة للاكتئاب أو مضادات الهيستامين.

السكتة الدماغية:

كما يعاني العديد من الأشخاص من الرعشة العضلية بعد الإصابة بسكتة دماغية أثناء النوم، وذلك نتيجة تلف مسار العصب في الدماغ.

المرض العصبي:

يتطور الرمع العضلي كأحد أعراض مرض التصلب المتعدد ، ومرض باركنسون، والخرف، ومرض الاضطرابات الهضمية.

الصدمة:

تنتج الارتعاشات اللاإرادية للعضلات، عن إصابات في الدماغ أو الحبل الشوكي أو أي جزء من الجهاز العصبي.

وتحدث هذه الإصابات، التي تُعرف باسم "الارتجاجات الجسدية"، عندما تلحق الضرر بمسار العصب، ما يُعيق نقل الإشارات العصبية بشكل صحيح.

انخفاض نسبة السكر في الدم:

من الأسباب وراء الرعشة التي يعاني منها البعض أثناء النوم أيضا.

الشعور بالقلق:

الارتعاش أثناء النوم من الأعراض الشائعة التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من القلق، حيث إن يُفرز الجسم هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، استجابة للقلق، ما يؤدي إلى ارتجاف الجسم.

الكافيين:

يؤدي شرب كمية كافية من المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم إلى، زيادة الإثارة العصبية وتسبب النفضة النومية.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

الاستيقاظ من النوم مع الشعور بالارتعاش أو الارتجاف علامة تستدعي القلق.

لذا، ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا، إذا تكررت هذه الحالة بانتظام، لتحديد السبب الدقيق وراء هذه المشكلة.

طرق الوقاية

ممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم مثل، اليوجا أو التأمل أو التنفس.

أخذ قسط كاف من النوم.

تجنب شرب الكافيين قبل النوم.

تجنب تناول أي دواء دون استشارة الطبيب.

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