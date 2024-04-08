فيديو أثار الجدل.. سيدة تعتدي على معلمة داخل الفصل في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثار فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس، جدلا كبيرا، بعدما أظهر اعتداء سيدة على معلمة في الفصل الدراسي بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة السبيخة من ولاية القيروان.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول تعمد السيدة الاعتداء والعنف اللفظي والمادي على المعلمة وتهديدها، فضلا عن اعتدائها على تلميذة في الفصل، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف السيدة مع المعلمة داخل الفصل الدراسي، معتبرين أن ما حدث مرفوض تماما خاصة أنه داخل حرم مدرسة وفي حق معلمة.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث من حين إلى آخر، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول ووضع حد لهذه الممارسات.

كما ندد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقيروان، في بيان أصدره، بالاعتداء اللفظي والمادي الذي وصفه بـ"الخطير" الذي أقدمت عليه سيدة بعد اقتحامها المدرسة ضد معلمة بمدرسة المنجي سليم بجهة السبيخة وهي بصدد أدائها لعملها.

وأعرب الفرع الجامعي للتعليم الاساسي عن تضامنه ومساندته للمعلمة المعتدى عليها بمدرسة المنجي سليم بالسبيخة.

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