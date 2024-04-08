4 فئات ممنوعة من تناول كحك العيد.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول كحك العيد، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين.

ولكن، هناك بعض الفئات التي يجب عليها الامتناع عن تناول كحك العيد، نظرا لوجود بعض المخاطر الصحية التي قد تشكلها عليهم.

فيما يلي، نستعرض بعض هذه الفئات وفقا لموقع "WebMD".

مرضى السكري

- يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من السكر، مما قد يُسبب ارتفاعا في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

- يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المسموح بتناولها من كحك العيد.

مرضى القلب

- يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما قد يُسبب ارتفاعا في مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يجب على مرضى القلب الامتناع عن تناول كحك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدا.

مرضى السمنة

- يحتوي كحك العيد على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يسبب زيادة في الوزن لدى مرضى السمنة.

- يجب على مرضى السمنة الامتناع عن تناول كحك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدا.

مرضى القولون العصبي

- قد يسبب تناول كحك العيد بعض الأعراض المزعجة لمرضى القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

يجب على مرضى القولون العصبي الامتناع عن تناول كحك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدا.

امرأة تكتشف كاميرا مخفية في مكان غير متوقع بمنزلها- وهذا ما حدث

كسوف الشمس كارثة على 4 أبراج تتغير حياتها للأسوأ - تحذير من 8 أبريل

8 فئات محرومة من تناول الكبدة على إفطار أول أيام العيد.. هل أنت منهم؟

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

ب 5 جنيه فقط.. هذا النوع من الخضار يقي من مرضي السكري