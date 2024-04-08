احذر تناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة يعرضك لكارثة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة، وهما من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين.

ووفقا لـ "WebMD"، فإن تناول الشاي بعد وجبة الفسيخ والرنجة قد يكون له عواقب سلبية على الصحة، خاصة لمرضى الضغط والقلب والأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن.

إليك بعض الأسباب التي تجعل من تناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة أمرًا غير مرغوب فيه.

يحتوي الشاي على الكافيين

- تعمل الكافيين على حبس السوائل والأملاح في الجسم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- قد تؤدي الكافيين أيضا إلى الشعور بالصداع والدوار والخمول والغثيان، خاصة بعد تناول وجبة ثقيلة مثل الفسيخ والرنجة.

يحتوي الفسيخ والرنجة على نسبة عالية من الأملاح

- يؤدي تناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة إلى تفاقم مشكلة احتباس السوائل والأملاح في الجسم.

- قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي.

يحتوي الفسيخ والرنجة على نسبة عالية من الدهون

قد يؤدي تناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة إلى إبطاء عملية الهضم، مما قد يسبب عسر الهضم والشعور بالانتفاخ.

بدائل صحية لتناول الشاي بعد الفسيخ والرنجة:

تناول الماء

- يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويساعد على الهضم.

- ينصح بشرب كوبين من الماء بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة.

تناول الأعشاب

يمكن تناول بعض الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزنجبيل بعد وجبة الفسيخ والرنجة لتحسين الهضم وتخفيف الشعور بالانتفاخ.

تناول الفواكه

- تحتوي الفواكه على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتساعد على طرد السموم من الجسم.

- ينصح بتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال بعد وجبة الفسيخ والرنجة.

نصائح عامة لتناول الفسيخ والرنجة بأمان

- تناول الفسيخ والرنجة بكميات معتدلة.

- تناول الفسيخ والرنجة مع الخضروات الطازجة والسلطات.

- شرب الكثير من الماء بعد تناول الفسيخ والرنجة.

- تجنب تناول الفسيخ والرنجة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الضغط أو الكلى.

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