بعد شهر صيام.. هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الفسيخ أول يوم العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد 30 يوم صيام يفضل البعض تناول الفسيخ أول أيام عيد الفطر، ولكن ماذا يحدث للجسم؟، هذا ما توضحه الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ "الخليج 365.

-ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.

-التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم.

-التسمم الغذائي.

-الإفراط في تناوله قد يسبب الحساسية.

-مشكلات المعدة.

-اضطراب القولون.

-دخول المزيد من البكتيريا إلى المعدة.

-غير مناسب لمرضى الكلى والقلب.

مشروبات يجب تناولها بعد الفسيخ:

-عصائر تحتوي على فيتامين سي.

- الكركديه

- النعناع

-الماء

-الموز

- الشاي الأخضر

- عصير البرتقال

-عصير الكنتالوب

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