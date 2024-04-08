حسام موافي يحذر هذه الفئة من تناول الفسيخ والرنجة في أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، هذه الفئة من تناول الأسماك المملحة خلال عيد الفطر المبارك، لأنها قد تعرضهم لمخاطر صحية.

وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن الفئة الذي يقصدها مرضى الضغط المرتفع، لأنها غنية بالأملاح التي يمكنها أن تزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويحبس السوائل داخل الجسم.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن تناول مرضى الضغط المرتفع الأسماك المملحة يزيد من تعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، ومنها الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، أو التعرض لنوبة قلبية، أو الإصابة بالسكتة الدماغية.

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