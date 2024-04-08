واقعة ماسأوية.. رجل يسمم ابنته الرضيعة - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل هندي يدعى "ماهيش براسادام"، بتهمة تسميم ابنته البالغة من العمر 18 شهرا حتى الموت بسبب بشرتها الداكنة.

وقام المتهم بإطعام ابنته "أكشايا براسادام" بـ أكل مليئ بالسموم ثم أجبر زوجته وتدعى "شرافاني" بأنها ماتت بعد إصابتها بنوبة قلبية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

واشتكت المرأة سابقا من تعرضها للتعذيب على يد زوجها وأخواته، لأنها أنجبت طفلة ذو بشرة داكنة، وكثيرا ما كانوا يمنعونها من التواجد حول باقي أطفال العائلة.

ووجدت المرأة طفلتها فاقدة للوعي وتعاني من نزيف في الأنف، لذا نقلتها إلى المستشفى، لكنها توفيت.

وطلب الأب من الأم أن تكذب على أقاربهما بشأن سبب وفاة أكشايا، وتم دفن الجثة بسرعة دون إفساح المجال لإجراء تحقيق شامل، ومع ذلك، شككت جدة الضحية لوالدتها وطلبت تدخل الشرطة.

وكشف "شرافاني تفاصيل" للشرطة التعذيب التي تعرضت له من قبل أقارب زوجها، وقدمت شكوى.

وذكرت في شكواها أن زوجها حاول في وقت سابق قتل "أكشايا" من خلال إصطدامها في الحائط وحبسها في غرفة ومحاولة إغراقها في حوض من الماء.

لذا قررت الشرطة إجراء تحقيق شامل في وفاة الطفلة، وتم استخراج جثتها من القبر لتشريحها، ولا يزال التحقيق مستمر.

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