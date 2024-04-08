تسبب السكتات الدماغية.. ٨ أطعمة احذر تناولها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحدث السكتات الدماغية عندما يكون تدفق الدم إلى الدماغ مقيدا أو مسدودا، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية أو كسر في الأوعية الدموية،

ولكن النظام الغذائي للشخص له أيضا تأثير كبير على مدى احتمالية الإصابة بهذا المرض.

لذا يجب تجنب الإفراط في بعض الأطعمة لمنع الإصابة بالسكتة الدماغية، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".

اللحوم المدخنة

يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنها مليئة بالصوديوم الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما تحتوي أيضا على مادة حافظة تسمى "النتريت"، والتي تعمل على تصلب الشرايين وتضييقها.

المشروبات الغازية الدايت

تناول مشروبات الصودا الدايت يوميا قد يجعلك عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، خاصة كبارة السن.

اللحوم الحمراء

مليئة بالدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم وتضييق الأوعية الدموية، ومن ثم الإصابة بالسكتات الدماغية، وبدلا من ذلك، من الأفضل تناول الدجاج والديك الرومي والأسماك.

الحساء المعلب

يحتوي على الكثير من الصوديوم، حيث يمكن لعبوة واحدة من شوربة الدجاج أن تتجاوز الكمية الموصى بها من الصوديوم التي يجب استهلاكها في يوم واحد.

لذا يجب التحقق من الملصقات وملاحظة مستويات الصوديوم، إذا كنت ترغب في تناول الحساء المعلب.

الوجبات الخفيفة المعبأة

عادة ما تحتوي الوجبات الخفيفة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والمقرمشات والكعك على الكثير من الدهون المتحولة الغير صحية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الكوليسترول وانسداد الشرايين وارتفاع مستويات الالتهاب، وهو أمر يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الأطعمة المجمدة

تحتوي الأطعمة المجمدة على مكونات غير صحية، كما أنها مليئة بالصوديوم.

الكحول

يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.

الأطعمة المقلية

تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.

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