3 مشروبات احذر تناولها بعد أكله الرنجة والفسيخ - لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

في عيد شم النسيم، يحرص الكثيرون على تناول الرنجة والفسيخ، وهما من الأطباق المشهورة في هذا اليوم.

الحليب

يقول دكتور أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي لمصراوي يقول، يُعدّ الحليب من المشروبات الثقيلة التي تُعطي شعورًا بالشبع والانتفاخ، مما يجعله غير مناسبًا بعد تناول الرنجة والفسيخ.

وأضاف لمصراوي، يمكن أن يتفاعل الحليب مع البروتينات الموجودة في الرنجة والفسيخ، مما قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكريات، مما قد يُسبب اضطرابات في الهضم وارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تُسبب فقاعات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في المشروبات الغازية الانتفاخ والغازات.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يُقلّل من سرعة الهضم، مما قد يُسبب عسر الهضم والشعور بالثقل.

يمكن أن تُسبب القهوة أيضًا اضطرابات في النوم، خاصةً إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم.

نصائح طبية لتناول الرنجة والفسيخ بأمان

تناول كميات معتدلة من الرنجة والفسيخ.

امضغ الطعام جيدًا قبل بلعه.

اشرب الكثير من الماء قبل وبعد تناول الرنجة والفسيخ.

تناول بعض الأعشاب التي تُساعد على الهضم، مثل النعناع أو الكزبرة.

تجنب تناول الرنجة والفسيخ مع الأطعمة الدسمة أو الحارة.

تجنب تناول الرنجة والفسيخ قبل النوم.

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