واقعة صادمة.. فيل ينهي حياة رجل بطريقة مروعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، فقد رجل هندي حياته، بعدما تعرض لهجوم وحشي على يد فيل في في ولاية كيرالا الهندية.

فيل يقتل رجلا في بعد مطاردته في محيط منزله

وفقا للشرطة، فإن الرجل البالغ من العمر 53 عاما حاول مطاردة الحيوان عندما شاهده في محيط منزله، لكن للأسف، هاجمه الفيل وقتله على الفور.

هجوم وحشي على رجل أمام زوجته

قالت ديزي، زوجة بيجو، التي شهدت الحادث المروع، أن الحيوان هاجم زوجها باستخدام خرطومه وألقاها على الأرض مرتين، وفقا لموقع "hindustantimes".

وتابعت: "سمعنا صوت الفيل بالقرب من منزلنا، وعلى الرغم من عدم رؤية الفيل، إلا أن صوته المزعج عاد مرة أخرى بعد فترة قصيرة".

فيل يحاول اقتلاع شجرة جوز الهند

أضافت: "شوهد الفيل وهو يحاول اقتلاع شجرة جوز الهند، ما دفع زوجي للتحرك نحوه بسرعة لمنعه من ذلك، لكنه فوجئ بهجوم وحشي من قبل الفيل".

توجه ضباط الشرطة على الفور إلى مكان الحادث بعد إبلاغهم، ونُقلت جثة بيجو إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، وهرب الفيل من المكان.

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