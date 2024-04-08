ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير الليمون بعد تناول الفسيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثيرون في استعدادات استقباله، ومنها تحضير الفسيخ والرنجة لتناوله في أول أيام العيد، وعند شرب عصير الليمون بعد تناول الفسيخ، تحدث بعض التفاعلات في الجسم، وتعتمد هذه التفاعلات على كمية الفسيخ المتناولة وكمية عصير الليمون، ودرجة حموضة المعدة، وعوامل أخرى.

إليك بعض التأثيرات المحتملة لتناول عصير الليمون بعد الفسيخ والرنجة، وفقا لموقع "WebMD".

تحفيز الهضم

- يساعد عصير الليمون على زيادة إفراز حمض المعدة، ما يحسن من عملية هضم الفسيخ، خاصة للذين يعانون من عسر الهضم.

- يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على امتصاص الحديد من الفسيخ بشكل أفضل.

تحييد القلوية

- يعد الفسيخ غنيا بالصوديوم، بينما عصير الليمون غني بحمض الستريك، مما يساعد على تحييد القلوية التي قد يسببها الفسيخ.

- يساعد ذلك في تخفيف الشعور بالعطش والانتفاخ بعد تناول الفسيخ.

مضادات الأكسدة

يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

خصائص مضادة للميكروبات

يعد عصير الليمون مضادا طبيعيا للبكتيريا، مما قد يساعد في الوقاية من التسمم الغذائي الناتج عن تناول الفسيخ.

تحسين امتصاص الكالسيوم

يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على امتصاص الكالسيوم من الفسيخ بشكل أفضل.

مخاطر شرب عصير الليمون بعد تناول الفسيخ

- قد يسبب عصير الليمون حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

قد يسبب تآكل مينا الأسنان إذا تم تناوله بشكل متكرر.

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