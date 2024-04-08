هذا ما يحدث لقلبك وعقلك عند تناول بطارخ الرنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يقبل الكثيرون من الناس على تناول الرنجة والبعض يفضل البطارخ، لأنها تكون أقل ملوحة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة أن البطارج مصدر جيد للمعادن، كما أحماض دهنية وأميجا 3 تعزز من صحة القلب والدماغ ويعزز المناعة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن ينصح بتناول البطارخ باعتدال ونقعها في زيت زيتون وليمون حتى لا ترفع من ضغط الدم وما يعرف بالقاتل الصامت.

وقدمت عدة نصائح لتناول بطارخ الرنجة باعتدال تتمثل فيما يلي:

تناولها باعتدال لأنها تحتوي على كمية من الصوديوم الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم.

اختيار بطارخ رنجة عالية الجودة، والتأكد من أن الرنجة طازجة وخالية مت علامات تلف.

غسلها جيدا قبل تناولها، للتخلص من أي بكتريا.

إضافة الليمون عليها يساعد على التخلص من الرائحة، وامتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

يفضل تناولها مع الخضروات والفواكه، مثل الخس والجرجير والخيار.

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