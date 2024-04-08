قد تلاحظها في صلاة العيد.. علامات على القدمين تنذر بأمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر على القدمين، ويمكن أن تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة في الكبد.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd ،Timesofindia، إليك علامات التى تظهر على القدمين وتكشف وجود اضطراب الكبد.

تشقق الكعبين

ينتج الكبد الصفراء التي تساعد استقلاب الفيتامينات والعناصر الغذائية، ولكن حدوث خلل في وظيفة الكبد، قد ينتج عن ذلك نقص الصفراء، مما يتسبب في نقص أحماض أوميجا 3 التي لها تأثير أساسي في تشقق الكعبين والإصابة بالجفاف.

مشاكل أظافر القدمين

عادة ما تظهر علامات على أظافر القدمين على الإصابة بتليف الكبد، وتكون اظافر القدمين شاحبة، وعادة ما تكون لونها رمادي، بالإضافة إلى ظهور الكالو بالقرب من الأظافر.

الإحساس بالألم في القدمين

عادة ما ينتج عن الإصابة بالتهاب الكبد سي إلى الإصابة بألم في القدمين، ويمكن أن تصل إلى الإصابة بالتنميل.

ظهور بقع على القدمين

أن الحالات التي تعاني من تليف الكبد أو التهاب الكبد أو الكبد الدهني، حيث يعانون من خلل في الدورة الدموية للأطراف السفلية من الجسم، مما ينتج عنها ظهور بقع باللون البني وتحتوي على قشرة.

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