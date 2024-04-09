علماء يبتكرون "طاقية الإخفاء".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحلم ملايين البشر منذ طفولتهم بارتداء " طاقية الإخفاء" التي انتشرت بسبب ورودها في قصص وروايات هاري بوتر، لكن هل تعلم أنه بات من الممكن أن يتحقق هذا الأمر حاليا؟.

وابتكرت شركة بريطانية ناشئة تدعى Invisibility Shield Co، شيئا بمثابة "طاقية الإخفاء"، وبتكلفة بسيطة ومحدودة.

ولفتت شركة (Invisibility Shield Co) إلى أن الدرع يحمل اسم (Megashield) وهو الأول من نوعه في العالم.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء ابتكروا درعا بسعر 880 دولارًا، ويدعوا أنه يمكن أن يجعل العديد من الأشخاص غير مرئيين.

ويبلغ طول "الدرع الكبير غير المرئي" 6 أقدام ويمكنه إخفاء عدة أشخاص عن طريق تكنولوجيا جديدة تعتمد ثني الضوء.

ويستخدم الدرع مجموعة عدسات مصممة بدقة لثني الضوء، ما يجعل الأشياء الموجودة خلفه غير مرئية تقريبا، وعلى عكس عباءة هاري بوتر، فإن الدرع كبير بما يكفي لإخفاء العديد من الأشخاص الذين يقفون جنبا إلى جنب.

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