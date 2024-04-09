أشعة الشمس في الربيع.. هكذا تحمي بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، من مخاطر التعرض لأشعة الشمس في فصل الربيع، ونصحت بوضع كريم الوقاية من الشمس لحماية البشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضحت أن تركيز الأوزون في الغلاف الجوي يكون قليلا خلال فصل الربيع، ما يجعل البشرة أكثر عرضة لأشعة الشمس الضارة.

وأشارت إلى أن أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة تسبب الحروق الشمسية وسرطان الجلد، لذلك من الضروري حماية البشرة من خلال استخدام كريم واقي من الشمس ذي عامل حماية (SPF).

وأضافت أنه من المهم أيضا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات منتصف النهار، وقضاء هذه الساعات في الظل قدر الإمكان.

وأخيرا، نصحّت بارتداء قبعة ونظارة شمسية لحماية الرأس والعين من أشعة الشمس الضارة.

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