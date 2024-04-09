هل تؤثر السمنة على دماغ الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين السمنة وزيادة دهون الطعام وتدهور صحة الأوعية الدموية في الدماغ.

عُرضت نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية علم وظائف الأعضاء الأمريكية، الذي انعقد في لونغ بيتش كاليفورنيا، وفقا لموقع "Medical News Today".

وأوضحت الدكتورة الأمريكية شارون نيجري، الباحثة الرئيسية في مركز العلوم الصحية بجامعة أوكلاهوما، أن الأنسجة الدهنية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة تفرز العديد من الجزيئات النشطة بيولوجيا، مصل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، والتي تنتشر وتؤثر على الأعضاء البعيدة، بما في ذلك الدماغ.

وأضافت أن هذه الإشارات الالتهابية تساهم في شيخوخة خلايا الأوعية الدموية، ما يسهل إضعاف قدرة الأوعية على تنظيم تدفق الدم والاستجابة للنشاط العصبي.

بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم انخفاض في تدفق الدم الدماغي، ما قد يقود إلى التدهور المعرفي.

وأُجريت الدراسة الجديدة على فئران معدّلة وراثيا، ومع ذلك فإن النتائج تعطي تلميحات مفيدة حول ما يمكن أن يحدث لدى البشر.

وقالت النتائج: "من المثير أن إزالة الخلايا الهرمة أدت إلى تحسين أدمغة الفئران السمينة، ما يشير إلى طريقة للمساعدة في مشاكل الدماغ المرتبطة بالسمنة".

وتوصل الباحثون إلى أن تحسين صحة الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يكون وسيلة جيدة للتعامل مع التدهور المعرفي المرتبط بالسمنة.

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