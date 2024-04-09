ارتفاع ضغط الدم.. عدو خفي يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسات حديثة عن مخاطر جديدة لارتفاع ضغط الدم، حيث أظهرت أن احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب يتضاعف عندما يصل مستوى ضغط الدم الانقباضي (العلوي) إلى 130 ملم عمود زئبق مقارنة بـ 120 ملم وأقل.

يشير الدكتور فلاديمير غلاغوليف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن مستوى ضغط الدم يعتبر مرتفعا عندما يصل إلى 140/90 ملم عمود زئبق وأعلى، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ويقول: "وفقا للتوصيات الروسية لعام 2020 والتوصيات الأوروبية الأحدث لعام 2023، ضغط الدم مرتفعا عندما يصل إلى 140/90 ملم عمود زئبق وتكرر هذا المستوى عند قياسه مرة ثانية".

وتابع: "أي إذا ظهر أن مستوى ضغط الدم ارتفع إلى 140/90 ملم عمود زئبق، فعلى الشخص تناول أدوية لتخفيضه إلى مستواه الطبيعي وتخفيض خطر المضاعفات الناجمة عنه".

ويُنصح الأخصائي بضرورة استشارة الطبيب المختص، وممارسة النشاط البدني، التحكم بالوزن، فضلا عن، اتباع نظام غذائي صحي، التقليل من تناول الأطعمة المالحة، التخلي عن العادات السيئة.

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