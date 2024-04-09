مشروب طبيعي يرطب الجسم- احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - عصير الكرفس من أفضل المشروبات التي يمكن الاستمتاع بها خلال الطقس الحار، حيث يقدم فوائد صحية تساعد على التغلب على حرارة الصيف والحفاظ على صحة الجسم.

وفقا لموقع "WIO News"، نوضح 6 أسباب لتناول عصير الكرفس في الطقس الحار.

ترطيب الجسم

يساعد عصير الكرفس على ترطيب الجسم بفضل محتواه العالي من الماء، ما يساعد على تجديد السوائل المفقودة بسبب التعرق.

التبريد

يتميز الكرفس بخصائص تبريد طبيعية تساهم في خفض درجة حرارة الجسم وتوفير الراحة من حرارة الصيف.

التوازن الكهربائي

يساعد عصير الكرفس على تجديد هذه المعادن والحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم.

دعم الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي بنسبة عالية من الألياف، التي تمنع الانتفاخ وعسر الهضم وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

صحة الجلد

يعمل شرب هذا المشروب على حماية الجلد من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C.

إنقاص الوزن

يسعى العديد من الأشخاص للحفاظ على الوزن أو إنقاصه خلال أشهر الصيف.

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